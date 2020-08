Lukaschenko greift zur Waffe

Minsk.Trotz der erneuten Massenproteste in der belarussischen Hauptstadt Minsk setzt Machthaber Alexander Lukaschenko weiter auf Härte und zeigt keinerlei Kompromissbereitschaft. Er ließ sich am Sonntagabend bewaffnet und in schusssicherer Weste von einem Hubschrauber in seinen Präsidentenpalast bringen, wie Staatsmedien zeigten. Lukaschenko bezeichnete die Demonstranten als „Ratten“. Das Staatsfernsehen zeigte auch, wie Lukaschenko mit einer Kalaschnikow-Maschinenpistole in der Hand in schwarzer Montur den Hubschrauber verließ und zum Palast ging. Oppositionsnahe Quellen im Nachrichtenkanal Telegram hoben hervor, dass in der Waffe kein Magazin gewesen sei.

„Hau ab!“, skandierten die Menschen in Sprechchören auf dem Unabhängigkeitsplatz der Hauptstadt von Belarus. Anschließend gab es einen friedlichen Protestzug durch Minsk – unter scharfer Beobachtung von Uniformierten. Die Polizei warnte in Lautsprecherdurchsagen immer wieder vor der Teilnahme an der ungenehmigten Kundgebung. Oppositionelle Plattformen im Internet schätzten die Zahl auf 200 000 Menschen. Das Verteidigungsministerium warnte in einer Mitteilung: „Falls es Störungen der Ordnung oder Unruhen auf diesen Plätzen geben sollte, werden Sie es schon nicht mehr mit der Miliz zu tun bekommen, sondern mit der Armee.“

Viele Bürger in Belarus betonen, dass sie keine Angst mehr hätten vor „Europas letztem Diktator“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020