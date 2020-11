Lukaschenko will aufhören

Minsk.Nach einem Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Belarus (Weißrussland) hat Präsident Alexander Lukaschenko die Pläne für eine neue Verfassung bekräftigt und auch seinen Abschied in Aussicht gestellt. „Mit der neuen Verfassung werde ich schon nicht mehr als Präsident arbeiten“, sagte Lukaschenko am Freitag der Staatsagentur Belta zufolge in Minsk. Er ließ aber offen, wann das sein wird.

Lukaschenko sicherte nun zu, dass die neue Verfassung die bisher fast unbegrenzten Vollmachten des Präsidenten einschränken werde. Gestärkt werden sollen dafür die Rollen des Parlaments und der Regierung. Kritisch äußerte er sich zur Gründung neuer Parteien und zu einer Parlamentswahl nach Parteilisten. Das führe nur zur Bildung von Interessensgruppen und zu einer Spaltung der Gesellschaft.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August, nach der er sich nach 26 Jahren im Amt wieder zum Sieger erklären ließ, gibt es Massenproteste und Streiks. Einen Rücktritt oder eine Machtübergabe hatte Lukaschenko wiederholt abgelehnt. Der Minsker Politologe Waleri Karbelewitsch äußerte Zweifel. „Die Ankündigung, nach der neuen Verfassung nicht wieder zur Wahl anzutreten, ist eine Nebelkerze“, sagte er. „Lukaschenko lässt offen, wann es diese Verfassungsreform gibt und wer sie umsetzt.“

