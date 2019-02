Lungenarzt verrechnet sich

Wie schädlich ist Feinstaub aus dem Straßenverkehr? Nicht so schlimm wie Rauchen, hatte Lungenfacharzt Dieter Köhler mit 100 weiteren Ärzten behauptet und die Debatte im Januar angeheizt. Allerdings, so die Tageszeitung „taz“, enthielt diese Studie mehrere Zahlen- und Rechenfehler. Köhler räumte Irrtümer zwar jetzt ein – an der Grundaussage ändere dies jedoch nichts: Die geltenden Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub seien wissenschaftlich unzureichend begründet. Die „taz“ berichtet, die Lungenärzte hätten beim Vergleich mit der Schadstoffbelastung durch Rauchen falsche Ausgangswerte genommen, zudem seien Umrechnungen falsch.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte Köhlers Initiative begrüßt und die EU-Kommission aufgefordert, den Feinstaub-Grenzwert zu überprüfen. Zu den Rechenfehlern äußerte sich sein Ministerium zunächst nicht. Die Grünen forderten Scheuer auf, sich umgehend zu erklären. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019