Maas bei den UN: Werbetour für Sitz im Sicherheitsrat

Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas will heute in New York bei den Vereinten Nationen für eine zweijährige Mitgliedschaft Deutschlands im UN-Sicherheitsrat werben.

Neben einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres sind Gespräche mit den UN-Botschaftern mehrerer Länder und die Teilnahme an einer Debatte über die Zukunft der Friedenssicherung weltweit geplant.

«Wir wollen bei der Bewältigung der größten Herausforderungen für Frieden und Sicherheit mitwirken», sagte der SPD-Politiker am Dienstag vor seinem Abflug. «Deutschland ist fähig und bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen.»