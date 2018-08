Maas gedenkt der Auschwitz-Opfer

Heiko Maas (SPD) im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz. © dpa

AUSCHWITZ.Heiko Maas bleibt nach der Kranzniederlegung lange vor der Todeswand von Auschwitz stehen. Er verneigt sich einmal leicht. Dann beugt er sich noch einmal tiefer vor dem Kugelfang, an dem Tausende Zivilisten, Widerstandskämpfer und KZ-Häftlinge per Genickschuss hingerichtet wurden. Danach geht er zurück zu Marian Turski, und legt dem 92-jährigen die Hand auf die Schulter. Turski nickt ihm zu, als wenn er sagen wollte: gut gemacht. Marian Turski hat Auschwitz fünf Monate lang überlebt. Er wurde als jüdischer Untergrundkämpfer aus dem Ghetto in Lodz im August 1944 in das größte Vernichtungslager der Nazis gebracht.

Maas hat in den ersten fünf Monaten seiner Amtszeit etliche wichtige Reisen absolviert, nach Washington, Moskau oder Paris. Diese gestern in Auschwitz ist aber diejenige, die ihm ganz persönlich vielleicht am wichtigsten ist.

„Ich bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen“, sagte er bei seiner Antrittsrede als Außenminister am 14. März. Es sind bis heute die stärksten und wirkungsvollsten Sätze seiner Amtszeit geblieben. Vor allem in Israel machte Maas sich damit Freunde. „Das hat unsere Herzen erreicht“, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beim Antrittsbesuch des deutschen Außenministers in Jerusalem. Dort erzählte Maas bei einem Treffen mit Holocaust-Überlebenden auch die Geschichte, die hinter dem Satz steckt:

Weil es in der Schule keine Antworten auf seine Fragen zum Holocaust gab, habe er angefangen, sich mit seiner eigenen Familiengeschichte zu befassen. Er habe vergeblich nach Widerstandskämpfern unter seinen Vorfahren gesucht, aber nur Mitläufer gefunden. „Ab da habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was ich selber tun kann und welchen Beitrag ich selber heute liefern kann, dass es so etwas nie wieder gibt.“

Er ist nun der erste deutsche Außenminister seit 26 Jahren, der Auschwitz besucht. „Wir brauchen diesen Ort, weil unsere Verantwortung endet nie“, sagt er. Mehr Zivilcourage. Das ist die Botschaft für Gegenwart und Zukunft, die Maas hier in Auschwitz aus der Vergangenheit zieht. Vielleicht ist diese Botschaft heute wichtiger denn je. Die Zahl antisemitischer Straftaten stieg im ersten Halbjahr um elf Prozent auf 401. Der Angriff auf einen Kippa-Träger auf offener Straße am helllichten Tag im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg sorgte vor wenigen Monaten für Aufsehen.

Maas wolle alles dafür tun, dass es keine Wende in der Erinnerungskultur gibt. Sein Schlusswort: „Ich glaube, in Auschwitz gibt es keine Schlusswörter.“

