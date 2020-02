Maas sagt mehr Geld zu

Genf.Tief besorgt über die wachsenden Verletzungen der Menschenrechte hat UN-Generalsekretär António Guterres die Weltgemeinschaft zu einem Kraftakt aufgerufen. „Die Menschenrechte sind unter Beschuss“, sagte Guterres am Montag zum Auftakt der Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf. Menschenrechte müssten in den Mittelpunkt allen Tuns gerückt werden, forderte Guterres.

Genau dies kündigte Bundesaußenminister Heiko Maas kurz darauf als Fokus der Arbeit der Bundesregierung im Weltsicherheitsrat und im UN-Menschenrechtsrat an. „Die Menschenrechte stehen immer mehr unter Druck“, sagte Maas. Deutschland werde bei der „Arbeit für Frieden und Sicherheit einen auf die Menschenrechte gestützten Ansatz verfolgen“, sagte Maas in Genf. Er versprach dem UN-Büro für Menschenrechte zusätzlich zu den üblichen Beiträgen sechs Millionen Euro – mindestens, wie Maas sagte.

„Es macht sich eine verdrehte politische Arithmetik breit: entzweit die Menschen und gewinnt dadurch Stimmen“, sagte Guterres. „Die Rechtsgrundsätze werden ausgehöhlt.“ Guterres verwies auf Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen, Flüchtlinge, Migranten und Menschenrechtsaktivisten. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020