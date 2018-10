Maas sagt Reise nach Riad ab

Istanbul.Wegen der Affäre um den mutmaßlich im Istanbuler Konsulat ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi legt Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) Reisepläne nach Saudi Arabien vorerst auf Eis. Und auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat ihre geplante Reise in den Nahen Osten verschoben, wo sie an einer Investoren-Konferenz in Saudi-Arabien teilnehmen wollte, teilte gestern ein IWF-Sprecher mit.

Maas sagte gestern in Berlin, er wolle die Ermittlungen und ein mögliches Statement von Riad abwarten. Der Fall müsse unverzüglich und lückenlos aufgeklärt und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden, forderte er. „Die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind gravierend bis verstörend“, sagte Maas. „Wir wollen wissen, was dort geschehen ist.“

US-Außenminister Mike Pompeo sagte der Türkei nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Unterstützung bei der Aufklärung zu.

Während die türkischen Behörden auch rund zwei Wochen nach dem Verschwinden Khashoggis noch kein Ermittlungsergebnis vorgelegt haben, tauchen in einer türkischen Zeitung weitere Details zu einem mutmaßlichen Mord im Konsulat auf. Die Informationen konnten jedoch nicht verifiziert werden. Die saudische Führung beteuert ihre Unschuld.

Berlin verlangt Informationen

Khashoggi war am 2. Oktober in der Türkei in das saudische Konsulat gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Seitdem ist er verschwunden. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass Khashoggi im Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten 15-köpfigen Kommando getötet wurde. Die regierungsnahe türkische Zeitung „Sabah“ hatte die Namen und Fotos des mutmaßlichen saudischen Spezialkommandos veröffentlicht. Der „New York Times“ zufolge führen Spuren ins direkte Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. So veröffentlichte die Zeitung Fotos von einem der genannten Männer, die diesen als Begleiter des Prinzen zeigen. Drei weitere Verdächtige seien durch Zeugen und andere Aufzeichnungen dem Sicherheitsteam des Kronprinzen zugeordnet worden, schreibt die „New York Times“ weiter. Insgesamt hätten neun der Verdächtigen für saudische Sicherheitsdienste, die Armee oder Ministerien gearbeitet.

Der Blick richtet sich auch auf einen Mann namens Salah Mohammed al-Tubaiki, der zu dem Spezialkommando gehört haben soll. Eine Person mit diesem Namen und sehr ähnlichem Aussehen tauchte in regierungsnahen saudischen Medien auf. Die Zeitung „Al-Riyadh“ bezeichnete ihn 2012 als Forensiker mit Offiziersrang, der für den allgemeinen Sicherheitsdienst Saudi-Arabiens tätig sei.

Die Bundesregierung will möglichst bald konkrete Informationen über das Schicksal Khashoggis. Seit dessen Verschwinden sei nichts passiert, „was irgendwie die Sorge, dass dieser grauenhafte Verdacht sich bewahrheiten könnte, wegnimmt“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert gestern in Berlin.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018