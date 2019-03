Maas sitzt in Mali fest

Bamako.Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sitzt wegen einer Panne an seinem Regierungsflieger im westafrikanischen Mali fest. Die Maschine vom Typ A319 konnte ihn am Donnerstagabend nicht wie geplant von der malischen Hauptstadt Bamako zurück nach Berlin bringen. Ein Sprecher der Luftwaffe sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei ein Hydraulikleck in einer Größenordnung an der Maschine festgestellt worden, die „außerhalb der Toleranzgrenze“ liege. Eine größere Ersatzmaschine vom Typ A340 sollte am Freitagmorgen am Flughafen Köln/Bonn starten, um Maas und seine Delegation abzuholen. Der Minister kann dann voraussichtlich mit fast 20 Stunden Verspätung heute Nachmittag nach Berlin zurückfliegen. Der SPD-Politiker nahm es gelassen. „Ich bin jetzt mehr als 300 000 Kilometer pannenfrei geflogen“, sagte er. Irgendwann erwische es jeden. dpa

