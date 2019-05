In Maastricht, Niederlande, wurde am 7. Februar 1992 der Vertrag über die Europäische Union unterzeichnet – er trat am 1. November 1993 in Kraft. Das Ende des Kalten Krieges und die Wiedervereinigung Deutschlands hatten dazu beigetragen, dass sich die Staats- und Regierungschefs auf eine Stärkung der internationalen Rolle der Gemeinschaft verständigten.

Mit dem Maastrichter Vertrag sollten vor allem bereits eingeleitete Reformen in der Wirtschaftspolitik gesichert und entwickelt werden, besonders in der Währungspolitik.

Der Maastrichter Vertrag verfolgt fünf Ziele:

1. Stärkung der demokratischen Legitimität der Organe der Europäischen Union, also Kommission, Rat und Parlament.

2. Verbesserung der Funktionsfähigkeit dieser Organe.

3. Bildung einer Wirtschafts- und Währungsunion.

4. Weiterentwicklung der sozialen Dimension der Gemeinschaft.

5. Einführung einer gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik.

Durch die Einführung einer Unionsbürgerschaft erhielten die EU-Bürger zudem zusätzliche Rechte wie das europaweite Wahlrecht bei Europa- und Kommunalwahlen und die freie Mobilität in der Europäischen Union. red

