Machen lassen

Kann das gut gehen? Ein weitgehend unbekannter italienischer Juraprofessor ohne jegliche politische Erfahrung soll die erste von zwei populistischen Parteien getragene Regierung in Italien führen. Die linkspopulistische, systemkritische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsnationalistische, fremdenfeindliche Lega sind an sich schon zwei Unbekannte, wenn es um die Umsetzung politischer Programme geht. Nun kommt mit Conte der nächste Unsicherheitsfaktor hinzu.

Auch deshalb zögerte Staatspräsident Sergio Mattarella gestern damit, den 54-jährigen Juristen sogleich mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Die Sorge, bei Conte könne es sich um eine aus den Parteizentralen ferngesteuerte Marionette handeln, treibt den Staatschef um. Die Ungenauigkeiten in Contes Lebenslauf, in dem nicht bestätigte Studienaufenthalte in New York und Wien aufgeführt sind, tragen nicht gerade zur Beruhigung bei.

Und doch ist die italienische Politik besonders dieser Tage mit Realismus zu betrachten. Es ist institutionell gesehen schon ein Erfolg, dass sich Fünf-Sterne-Bewegung und Lega knapp 80 Tage nach den Parlamentswahlen auf eine gemeinsame Regierung und einen Ministerpräsidenten geeinigt haben.