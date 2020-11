Macht Angela Merkel die Corona-Regeln noch härter?

Berlin.Der Streit ist programmiert. Die Vorschläge der Bundesländer für neue Corona-Regeln für die Bund-Länder-Schalte an diesem Mittwoch gehen dem Kanzleramt nicht weit genug. Am Dienstag kündigte Angela Merkel (CDU) eigene Vorschläge zur Kontaktreduzierung an. Auch die ersten Länder scheren bereits aus. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte deutlich, dass er an einigen Stellen noch „nachschärfen“ will. Schleswig-Holstein will angesichts niedriger Infektionszahlen bei der Obergrenze für Treffen eigene Wege gehen.

Dabei sollte es diesmal ein Signal der Geschlossenheit geben. Am Montagabend hatten sich die Länder auf relativ milde Verschärfungen verständigt. Zwar soll der Lockdown zunächst bis zum 20. Dezember verlängert werden. Von der Ein-Freund-Regel (Kinder sollten sich nur noch mit einem Freund oder einer Freundin treffen), wie sie der Bund beim letzten Mal vorschlug, ist aber keine Rede mehr. Stattdessen wird im Beschlusspapier gefordert, private Treffen auf einen weiteren Haushalt und maximal fünf Personen zu beschränken, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. Schleswig-Holstein beharrt indes auf zehn Personen, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mitteilte.

Für die Weihnachtstage und Silvester (23. Dezember bis 1. Januar) sind im Länderpapier Ausnahmen vorgesehen: Hier sollen sich bis zu zehn Personen treffen können, Kinder bis 14 nicht mitgerechnet. Über die Zahl der Haushalte wird keine Angabe gemacht. Die Länder begründeten die Sonderregelung damit, diese Tage seien „für den familiären und gesellschaftlichen Zusammenhalt“ besonders wichtig. Gleichzeitig fordern sie die Bürger auf, sich zuvor in eine „möglichst mehrtägige häusliche Selbstquarantäne“ zu begeben. Arbeitgeber sollen prüfen, ob vom 23. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021 „großzügige Homeoffice-Regelungen“ angeboten oder sogar Betriebsferien gemacht werden können.

Kein Feuerwerk auf großen Plätzen

Nicht durchsetzen konnten sich die SPD-geführten Länder mit ihrem Versuch, ein grundsätzliches Böllerverbot für Silvester einzuführen. Allerdings soll Feuerwerk auf größeren Plätzen untersagt sein. Eine Maskenpflicht soll nach dem Willen der Länder künftig zusätzlich „an allen Orten mit Publikumsverkehr in Innenstädten“ sowie auf Parkplätzen und vor Einzelhandelsgeschäften herrschen. Auch an den Schulen soll es ab der Klasse sieben die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes geben. Ausnahmen sind möglich, wenn eine Schule nicht von Infektionen betroffen ist. Zudem sollen an Schulen verstärkt Antigen-Schnelltests eingesetzt werden.

Für Künstler, die Reisebranche und andere Unternehmen, die erhebliche Einschränkungen ihres Betriebs hinnehmen müssen, soll der Bund die Überbrückungshilfe bis Mitte 2021 verlängern. Nach Informationen dieser Redaktion können betroffene Betriebe mit „Dezember-Hilfen“ von 15 bis 20 Milliarden Euro rechnen.

Unterdessen hat Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer eine stärkere Unterstützung der Wirtschaft gefordert. Weitere Überbrückungs- und Liquiditätshilfen seien für viele Handwerksbetriebe „überlebensnotwendig“, sagte Wollseifer dieser Redaktion. „Mit einem mannigfachen Betriebe-Kollaps ist niemandem geholfen.“ Dieser könne sogar zu einem Kollaps des Gesundheitssystems führen, weil zur Finanzierung die Beiträge der Betriebe dringend gebraucht würden.

Wirtschaftsprognose sicher

Der Rat der Wirtschaftsweisen geht indes davon aus, dass auch eine Fortsetzung des Lockdowns im Dezember die Wirtschaftsprognose vorerst nicht beeinträchtigt, „wenn die Restriktionen nicht verschärft werden“. Das sagte der Vorsitzende Lars Feld.

Es herrscht also noch reichlich Diskussionsbedarf, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länder am Mittwoch ab 14 Uhr beraten. Beim letzten Mal haben die Länder die Kanzlerin ausgebremst. Auch deshalb wird Merkel diesmal nicht ohne ein Zeichen der Verschärfung den Verhandlungstisch verlassen.

Immerhin in einem Punkt sind sich die Länder aber mit dem Bund bereits einig geworden: Die Quarantänezeit soll von 14 auf zehn Tage verkürzt werden, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt. Dazu sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dieser Redaktion: „Zehn Tage Quarantäne mit Schnelltest am Ende ist genauso sicher wie 14 Tage Quarantäne ohne Test.“ Bis Dienstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut 13 554 neue Infektionsfälle. Der Sieben-Tage-R-Wert sank auf 0,97.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020