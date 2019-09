Der Machtkampf zwischen den US-Demokraten und Präsident Donald Trump hat eine neue Dimension erreicht. Die Demokraten kündigten Ermittlungen an, an deren Ende ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten stehen könnte. Wie ein Amtsenthebungsverfahren abläuft, sehen Sie in unserer Grafik.

