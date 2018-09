Macron beleidigt

Britische Zeitungen bezeichnen Macron und Tusk als „dreckige Ratten“. © dpa

London.„Schmalspur-Gangster“, „dreckige Ratten“: Mit Beschimpfungen europäischer Politiker und scharfer Kritik haben britische Zeitungen auf die Brexit-Beratungen beim EU-Gipfel in Salzburg reagiert. Die Boulevardzeitung „The Sun“ druckte gestern eine Fotomontage von zwei bewaffneten Gangstern, die den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und EU-Ratschef Tusk zeigen sollten.

Darüber stand in fast sechs Zentimeter großen Buchstaben: „Dreckige Ratten der EU“ und dann - deutlich kleiner – „Euro-Gangster überfallen May aus dem Hinterhalt“. Viele britische Medien sind in Aufmachung und Wortwahl nicht gerade zimperlich – doch die Titelseiten waren dieses Mal doch ungewöhnlich barsch. May erlebte ein Debakel in Salzburg. London und Brüssel beharren auf ihren jeweiligen Positionen – beim Treffen in Salzburg gab es keine Anzeichen, dass die Scheidung im Guten erfolgen könnte. London will sich Ende März 2019 von der Staatengemeinschaft trennen. dpa

