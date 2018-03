Macron – der packende Anführer

Anzeige

Langes Warten auf Deutschland

Seine Verhandlungsposition in der EU ist gestärkt, wo er sich mit einem fulminanten Appell für eine stärkere Verzahnung der Mitglieder und eine Reform der Euro-Zone geschickt positioniert hat: Beim geforderten „Aufbruch für Europa“ gilt Paris seither als Antreiber, während die zähen Koalitionsverhandlungen Berlin ausbremsten. Plötzlich wartet Deutschland nicht mehr auf Frankreich, wie es lange hieß – sondern umgekehrt.

Macron festigt sein Image als zupackender Anführer. In seinem Kabinett sitzen überwiegend unpolitische Fachleute und Technokraten, die wenig von sich reden machen – anders als in früheren Regierungen auch nicht mit Skandalen. Aus dem Parlament kommt kaum Gegenwind, da Macrons Bewegung „La République en marche“ (LREM) eine komfortable Mehrheit in der Nationalversammlung bekam, obwohl sie sich aus vielen Politik-Novizen zusammensetzt. Die Oppositionsparteien sind durch ihre Wahlniederlagen vor allem damit beschäftigt, sich irgendwie wieder aufzurappeln: Weder der geschwächte Front National noch die zerstrittenen Republikaner oder die Sozialistische Partei, die ernsthafte Auflösungserscheinungen zeigt, dringen mit Kritik an der Regierungspolitik durch. Auch nicht der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, obwohl er mit seinen Warnungen vor der „neoliberalen“ Wende durchaus auf offene Ohren stößt.

Proteste stehen an

Zwar demonstrierten im vergangenen Jahr Hunderttausende gegen die Arbeitsmarktreform, die die Regierung rasant per Dekret umsetzte. Aber die Proteste verpufften wirkungslos. So wie Macron vor seiner Wahl mit verblüffender Geschwindigkeit vom vermeintlich chancenlosen Außenseiter ohne etablierte Partei zum Favoriten aufstieg, eilt der 40-Jährige auch jetzt mit seiner Agenda voran.

Den anstehenden Bahnprotesten blickt er gelassen entgegen, denn „Demokratie wird nicht auf der Straße gemacht“. Dabei hat er an diversen Fronten zu kämpfen. In der vergangenen Woche war er bei der blutigen Geiselnahme bei Carcassonne erstmals mit einer größeren Terror-Attacke konfrontiert. Gerade schreckte der Mord an einer jüdischen Frau das Land auf. Nun schmiss der langjährige Bürgermeister der Pariser Vorstadt Sevran, Stéphane Gatignon, enttäuscht hin, weil im Einsatz für die sozial benachteiligten Banlieues finanzielle Mittel fehlten. Noch unterstütze er Macron: „Aber er muss jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, und zwar schnell!“ Ausruhen kann der Präsident sich nicht. Doch das hatte er sicher auch nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018