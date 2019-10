Macron fährt harte Linie

In den Brexit-Gesprächen zwischen dem Vereinigten Königreich, der EU und deren Mitgliedern mimte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron den „bad cop“, also den „bösen Bullen“. Jenen Verhandlungsführer, der von Anfang an eine harte Linie fuhr, schon vor einem Jahr die Brexiteers öffentlich als „Lügner“ bezeichnete und auf dem Austrittsdatum am 31. Oktober 2019 beharrte, während sich unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel konzilianter zeigte und mehr Zeit gegeben hätte.

Vor seinen Landsleuten präsentierte sich Macron damit als Staatsmann mit klarer Kante und schickte zugleich eine Warnung an alle Anhänger eines Frexit, die in der Tat etwas leiser geworden sind: Ein Austritt Frankreichs aus der EU wäre schmerzhaft und voller Nachteile, so die Botschaft. Zugleich gab Macron zu, dass sein Land im Falle einer Scheidung ohne Einigung wirtschaftlich stark unter den Folgen leiden würde. Großbritannien gehört zu den wichtigsten Handelspartnern, 2018 wurden Güter im Wert von 32,8 Milliarden Euro an den Nachbarn auf der anderen Seite des Ärmelkanals exportiert, der Wert der Importe lag bei 20,6 Milliarden Euro.

Seit Monaten bereitet sich der Hafen in Calais, wo täglich bis zu 6000 Lastwagen nach Großbritannien übersetzen, auf alle Eventualitäten vor. Frankreich hat angekündigt, 700 zusätzliche Zollbeamte einzustellen.

Auch gab es mehrere Testläufe eines neuen Systems einer „intelligenten Grenze“, bei dem Spediteure ihre Frachtpapiere vorab online ausfüllen. Dass es im Fall eines Brexit ohne Deal nicht zu einem Chaos an der französischen Küste kommt, vermag dennoch niemand zu versprechen. olz

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019