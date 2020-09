Macron fordert „Wachsamkeit“

Paris.Es ist jeden Tag dasselbe Bild: Vor den medizinischen Analyse-Labors, in denen in Frankreich vom Arzt verschriebene Untersuchungen vorgenommen werden, bilden sich von morgens bis abends Warteschlangen. Ob in Paris, Nizza oder Marseille – seit Monaten haben die Mitarbeiter der Labors so viel Arbeit wie nie zuvor. „Wir kommen kaum hinterher, der Andrang reißt nicht ab“, sagt eine Biologin eines Labors im Pariser Vorort Maisons-Alfort.

Die meisten Patienten kommen, um sich auf Covid-19 testen zu lassen. Pro Woche führt Frankreich inzwischen rund eine Million Tests durch. Seit Ausbruch der Pandemie sind dort insgesamt mehr als 30 800 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, gestorben. Seit Monaten verfolgt das Land die Strategie „testen – nachverfolgen – isolieren“. Doch während die Pandemie nach Ende des landesweiten Lockdowns im Mai über mehrere Wochen im Griff schien, steigen die Infektionszahlen seit Ende August deutlich an – auf zuletzt fast 10 000 Fälle innerhalb eines Tages.

Besonders stark betroffen sind die Regionen um Bordeaux im Südwesten sowie die Côte d’Azur und die Provence im Südosten, die zunächst weitgehend verschont geblieben waren. Das Robert Koch-Institut hat große Teile Frankreichs inzwischen zum Risikogebiet erklärt. Viele machen die Urlauber und jugendliche Partymacher für den Anstieg der Infektionen verantwortlich. Zwar gilt in zahlreichen französischen Städten überall im Freien die Maskenpflicht, für einen Regelbruch droht ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro. Doch davon abgesehen lässt sich auch ein Nachlassen beim Einhalten der Abstandsregeln feststellen; in Restaurants, Bars und öffentlichen Transportmitteln sitzen die Menschen eng an eng, viele Veranstaltungen finden wieder statt.

Kliniken haben noch Kapazitäten

Präsident Emmanuel Macron rief die Menschen zu mehr „Wachsamkeit“ bei privaten Treffen auf, ohne in Panik zu verfallen. Da sich derzeit überproportional viele unter 30-Jährige infizieren, wirkt sich die Zunahme der Infektionszahlen bislang nicht stark auf die Situation der Krankenhäuser aus, die noch Kapazitäten haben. Doch es wäre fatal, sich in einer „falschen Sicherheit“ zu wiegen, warnte Jean-Francois Delfraissy, Präsident des wissenschaftlichen Expertenrates, der die französische Regierung berät.

Diese habe in den nächsten Tagen „einige schwere Entscheidungen zu treffen“, sagte Delfraissy. Ein Krisentreffen am Freitag wurde als Videokonferenz durchgeführt, da sich Premierminister Jean Castex in Selbstisolation befindet. Er war in Kontakt mit dem Leiter der derzeit stattfindenden Tour de France, Christian Prudhomme, der infiziert ist. Die Regierung will nun die Isolationspflicht von 14 auf sieben Tage verkürzen. Das sei ausreichend und werde besser angenommen, so der Expertenrat – denn viele Menschen hielten die vorgeschriebene Quarantäne nicht ein, oft aufgrund beruflicher Verpflichtungen.

Es ist auch der ausdrückliche Wunsch der Regierung, dass möglichst alle ihre Arbeit wieder aufnehmen. Sie geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um bis zu elf Prozent einbricht und die Arbeitslosigkeit auf 9,5 Prozent steigt. Anfang September stellte Premier Castex einen neuerlichen Hilfsplan in Höhe von 100 Milliarden Euro – über die inzwischen bereits freigemachten 460 Milliarden Euro hinaus – vor. In einer wirtschaftlichen und sozialen Krise zu versinken, wäre „noch gefährlicher als die Gesundheitskrise“, warnte Castex.

Macron hat auch deshalb einen neuerlichen generellen Lockdown ausgeschlossen. „Unsere Strategie besteht darin, mit dem Virus zu leben, das heißt, das schulische, wirtschaftliche und soziale Leben nicht anzuhalten“, sagte er.

