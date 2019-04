Macron geht auf „Gelbwesten“ zu

Emmanuel auf der Pressekonferenz. © dpa

Paris.Brigitte Macron, so ist in einer Biografie zu lesen, kritisiert ihren Mann regelmäßig dafür, zu ausführliche Reden zu halten. „Du warst wieder viel zu lang“, tadelt sie den französischen Präsidenten oft. So ein Rüffel drohte ihm auch nach seiner zweistündigen Pressekonferenz gestern Abend. „Ich rate den Journalisten: Nehmt eure Sandwiches mit, es wird lange dauern“, scherzte vorab der frühere grüne EU-Abgeordnete Daniel Cohn-Bendit, der als Vertrauter Emmanuel Macrons gilt. Der Präsident nahm sich Zeit – denn für ihn stand viel auf dem Spiel.

Die Protestbewegung der „Gelbwesten“, deren Kundgebungen teilweise von Gewalt begleitet werden, setzt ihn seit sechs Monaten stark unter Druck. Als eine der Antworten auf die Unzufriedenheit im Land wurden wochenlang Bürgerdebatten organisiert. Welche konkreten Schlüsse die Regierung daraus ziehen will, verkündete der Präsident gestern, indem er nicht weniger vorschlug als einen „neuen Akt unserer Republik“. Und doch handelte es sich nicht um einen Neuanfang – sondern vielmehr um die Verteidigung seiner bisherigen Politik, ihre Bestärkung. Noch radikaler müsse die Regierung vorangehen: „Waren wir bisher auf dem falschen Weg? Ich glaube nicht.“

Gefühl der Ungerechtigkeit

Doch die Politik müsse menschlicher und bürgernäher werden, denn es herrsche ein „tiefes Gefühl der Ungerechtigkeit“ vor, das Gefühl, vor allem fernab der Metropolen abgehängt zu sein, und ein großer Vertrauensmangel. Deshalb schlug Macron neben einer – längst geplanten – Verfassungsreform eine umfassende Dezentralisierung vor, um mehr Kompetenzen an die Gebietskörperschaften zu übertragen. Beamtenstellen sollten überwiegend in Paris eingespart, mehr Staatsangestellte aufs Land geschickt werden. Die Rekrutierung und Ausbildung hoher Staatsbeamter müsse sich ändern und öffnen. Und dazu gehöre wohl auch eine Abschaffung der Elitehochschule Ena, die er selbst absolviert hatte, sagte Macron.

Für die nächsten Monate kündigte er neben Reformen der Arbeitslosenversicherung und des Rentensystems, die ohnehin auf der Regierungsagenda stehen, eine Steuerreform mit Zugeständnissen an die Mittelklasse an, finanziert aus der Bekämpfung von Steuernischen für Unternehmen, aber auch der „Notwendigkeit, mehr zu arbeiten“. Auch sollten Renten unter 2000 Euro pro Monat wieder an die Inflation gekoppelt werden. Die echten Ungerechtigkeiten, so Macron, beginnen in Frankreich allerdings bereits mit der Geburt. Daher wolle er den Lehrerberuf aufwerten. Grundschulklassen sollen 24 Schüler nicht mehr übersteigen, Schwache mehr gefördert werden.

