Macron wehrt sich gegen weltweite Kritik

Paris/Ankara/Islamabad.Im Streit um Karikaturen des Propheten Mohammed wehrt sich Frankreich gegen wachsende Kritik aus Teilen der muslimischen Welt. „Mit welchem Recht mischen sich ausländische Mächte in unsere inneren Angelegenheiten ein?“, fragte Innenminister Gérald Darmanin am Dienstag. Er nannte in diesem Zusammenhang explizit die Türkei und Pakistan. „Frankreich ist zu einem Ziel geworden, wie viele westliche Demokratien, die die Meinungsfreiheit verfechten (...)“, sagte der Ressortchef. Staatschef Emmanuel Macron hatte mehrfach die Meinungsfreiheit und die Veröffentlichung von Karikaturen verteidigt – zuletzt bei der Gedenkfeier für den von einem mutmaßlichen Islamisten getöteten Lehrer Samuel Paty.

Der Lehrer hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt. Vor allem streng gläubige Muslime lehnen eine bildliche Darstellung des Propheten ab. Pakistan und mehrere arabische Regierungen kritisierten die Haltung Macrons. Die pakistanischen Taliban riefen Muslime weltweit auf, Beleidigung des Propheten zu rächen. In Bangladesch demonstrierten Tausende Menschen gegen Macron. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief dazu auf, französische Waren zu boykottieren. Die EU verurteilte den Aufruf Erdogans. Ein solcher Appell stehe im Widerspruch zum Geist von Verpflichtungen, die die Türkei eingegangen sei, und werde die Türkei noch weiter von der EU entfernen, warnte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. dpa

