Macron will durchgreifen

Paris.Zum ersten Mal seit Beginn der „Gelbwesten“-Krise greift die französische Regierung hart durch und droht mit Demonstrationsverboten. Sollte sich wieder extreme Gewalt abzeichnen, werde man in den von der Gewalt bisher am stärksten betroffenen Gegenden den Protest nicht zulassen, kündigte Premierminister Édouard Philippe gestern an. Der Pariser Polizeipräsident Michel Delpuech muss nach der erneuten Eskalation der Gewalt seinen Hut nehmen. Philippe hatte bereits am Sonntag Fehler beim Sicherheitskonzept eingeräumt.

Am Samstag war es bei den „Gelbwesten“-Protesten rund um die Pariser Prachtmeile Champs-Élysées wieder zu heftigen Krawallen gekommen. Restaurants wurden verwüstet, Läden geplündert, Autos und Zeitungsstände angezündet. Die französische Regierung und Präsident Emmanuel Macron gerieten deshalb massiv unter Druck. Von nun möglichen Demonstrationsverboten betroffene Gegenden seien etwa die Champs-Élysées, der Platz Pey-Berland in Bordeaux und der Place du Capitole in Toulouse.

Gleichzeitig wolle man weiterhin das Demonstrationsrecht schützen, so Philippe. Demonstrationen müssten allerdings ordnungsgemäß angemeldet werden und friedlich sein. Philippe bat außerdem Justizministerin Nicole Belloubet, die Geldbußen bei der Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen zu erhöhen. Es werde künftig Spezialeinheiten gegen Randalierer geben, Drohnen und Videotechnik sollen zum Einsatz kommen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019