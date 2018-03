Macron will Polizist ehren

Anzeige

Paris.Nach der islamistischen Terrorserie in Südfrankreich mit zusammen vier Toten will Staatschef Emmanuel Macron den verstorbenen Gendarmen mit einer nationalen Gedenkfeier ehren. Der Oberstleutnant ließ sich bei der Attacke auf einen Supermarkt gegen Geiseln eintauschen, wurde angeschossen und starb später. Macron erklärte, der 45-Jährige habe sein Leben geopfert, um die Bürger des Landes zu schützen: „Indem er sein Leben gegeben hat, um die mörderische Eskapade eines dschihadistischen Terroristen zu stoppen, ist er als Held gefallen.“

Der mutmaßliche Terrorist, der 25-jährige Radouane L., schoss bei der Supermarkt-Attacke auf den Beamten. Bei den Angriffen in der Region von Carcassonne waren am Freitag der Attentäter sowie vier weitere Menschen ums Leben gekommen, 15 wurden verletzt. Hunderte Ermittler suchen laut Élyséepalast nach möglichen Verbindungen des Angreifers zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Die Gruppe hatte die Anschläge anschließend für sich reklamiert. dpa