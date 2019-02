Maduro blockiert Hilfe

Polizisten flankieren in Cúcuta einen Lkw mit Hilfsgütern für Venezuela. © dpa

Cúcuta/Caracas.Die humanitäre Hilfe für Venezuela rollt an: Die ersten Lieferungen für die notleidende Bevölkerung sind in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta eingetroffen. Zehn Lastwagen mit rund 100 Tonnen Lebensmitteln, Medizin sowie Hygieneartikel trafen in einem Lager nahe der Tienditas-Brücke ein, wie der kolumbianische Katastrophenschutz mitteilte. Menschen am Straßenrand jubelten den Lkw zu. Doch Staatschef Nicolas Maduro bekräftigte gestern noch mal seinen Widerstand gegen die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter.

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó will die über die US-Entwicklungsbehörde USAID zur Verfügung gestellte Hilfe nach Venezuela schaffen lassen. Weitere Lieferungen sollen im benachbarten Brasilien sowie auf einer Karibikinsel – laut Medienberichten ist es Puerto Rico – zum Transport in das südamerikanische Krisenland bereitgestellt werden.

Maduro hält die Hilfslieferungen für einen Vorwand für eine US-Militärintervention. „Venezuela wird diese Show der falschen humanitären Hilfe nicht zulassen“, sagte er gestern. „Das ist keine Hilfe, das ist eine Demütigung des Volkes. Von außen sieht das Paket sehr schön aus, aber im Inneren ist Gift.“

