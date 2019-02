Maduro hofft auf Treffen mit Trump

Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro (Bild) droht Juan Guaidó. © dpa

Caracas/Genf.Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza hat nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen um internationale Hilfslieferungen am Wochenende erneut ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen. Regierungschef Nicolás Maduro und Trump könnten ihre Differenzen direkt besprechen, meinte Arreaza gestern vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Maduro hatte im Herbst 2018 am Rande der UN-Vollversammlung in New York selbst ein solches Treffen vorgeschlagen. Trump hatte dies jedoch abgelehnt.

Die USA wollen die Lieferung von Hilfsgütern nach Venezuela mit Hilfe einer Resolution im UN-Sicherheitsrat durchsetzen. Am Wochenende verhinderten Sicherheitskräfte an den Grenzen zu Kolumbien und Brasilien die vom selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó unterstützte Einfuhr von Hilfsgütern. Donald Trump hat mit einem Militäreinsatz gedroht.

Moskau warnt Washington

Russland hat die USA davor gewarnt. Es gebe Versuche von US-Seite, einen künstlichen Vorwand für ein solches Einschreiten zu schaffen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow gestern am Rande eines Ministertreffens in China.

Unterdessen hat Guaidó eine baldige Rückkehr in sein Land angekündigt. Guaidó befindet sich seit vergangener Woche im benachbarten Kolumbien, wo er an einem Solidaritätskonzert für Venezuela sowie an einer internationalen Konferenz teilnahm.

Maduro hatte Guaidó im Falle einer Rückkehr mit strafrechtlichen Maßnahmen gedroht. „Er kann nicht einfach kommen und gehen, die Justiz hatte ihm das Verlassen des Landes verboten“, sagte Maduro. dpa

