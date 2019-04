Mächtige Lobby für zwei Räder

Berlin.Schon der Name war eine Kampfansage: Der am 18. April 1979 gegründete „Allgemeine Deutsche Fahrradclub“ (ADFC) sollte die Konkurrenzorganisation zum mächtigen Autoverein ADAC sein. Man begann mit 17 Leuten in Bremen, heute sind es 175 000 Mitglieder bundesweit. Tendenz: jährlich um fünf Prozent steigend. Die Lobbyorganisation für den Zweiradverkehr hat erhebliche Erfolge verzeichnet, doch der Traum von „holländischen Verhältnissen“ ist noch immer weit weg.

Großes Vorbild Holland

Gründungsmotiv war es, dem Fahrrad in den Städten wieder Platz zu verschaffen. Den hatte es noch bis weit in die 50er Jahre hinein gehabt, ehe der Pkw-Boom es an den Rand drängte. Zu den ersten Aktionen gehörten noch die ADFC-Aufkleber „Parke nicht auf unseren Wegen“. Inzwischen sitzt der Fahrradclub mit seiner Zentrale in der Hauptstadt, in einem Bürogebäude neben dem Supermarkt, in dem Kanzlerin Angela Merkel gerne einkauft. Er arbeitet nun viel stärker als politische Lobbyorganisation.

Sein Thema hat sich freilich kaum verändert: Es ist noch immer der Kampf um den knappen Platz in den Städten. Dort erlebt das Rad derzeit einen regelrechten Boom, nur kommt die Politik oft nicht nach. Vielerorts unterstützt der ADFC deshalb Volksbegehren, die sich als effektiver Hebel erwiesen haben.

In Berlin verabschiedete der Senat unter dem Druck eines solchen Volksentscheides bereits ein Mobilitätsgesetz, mit dem die Investitionen in den Radverkehr drastisch erhöht werden sollen, auch zulasten von Parkplätzen. Die Abschaffung der generellen Benutzungspflicht von Radwegen im innerörtlichen Verkehr zählt der ADFC zu seinen Erfolgen, ebenso die Möglichkeit der Kommunen, reine Fahrradstraßen auszuweisen oder den Radverkehr in Einbahnstraßen in Gegenrichtung zuzulassen.

Aktuell wirbt die Organisation unter dem Titel „Mehr Platz fürs Rad“ für abgetrennte, breite Radwege in den Städten – zulasten einer Fahrspur oder von Parkplätzen. Das ist eine Kurskorrektur, in den 2000er Jahren trat der ADFC für aufgemalte Radspuren auf den Fahrbahnen ein. Doch zeigen Umfragen, dass weniger sportliche Menschen sich hier nicht zu fahren trauen. Außerdem sind die Radspuren oft zugeparkt.

Nun also die neue Lösung, die auch in Vorbild-Großstädten wie Kopenhagen oder San Francisco verfolgt wird. Die Forderung nach sechs Millionen sicheren Abstellmöglichkeiten gehört zu den Zielen. Das große Leitbild des ADFC ist Holland. Dort werden 27 Prozent aller Wege per Rad gemacht, in Deutschland sind es nur elf Prozent. Und dieser Anteil stagniert sogar. Auf dem Land ist der Radanteil rückläufig. Dabei ist jede zweite Autofahrt kürzer als fünf Kilometer. Distanzen, die ein Radler in rund 20 Minuten schafft, mit E-Bike erst recht.

