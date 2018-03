Mängel bei Personal wie Material

Anzeige

Zu wenig Personal: 21 000 Dienstposten bei Unteroffizieren und Offizieren sind unbesetzt. Insgesamt soll die Truppe bis 2024 auf 198 000 Soldaten wachsen. Gerade erst wurde aber eine Schwelle von 170 000 überschritten, was eigentlich schon für das Jahr 2016 avisiert worden war. Weil viel Personal fehle, bleibe der Dienst an den vorhandenen Soldaten hängen, was „nicht selten zu Überlastung und Frustration“ führe, berichtete Bartels. Immerhin ein Lichtblick ist die rückläufige Zahl bei den persönlichen Eingaben der Soldaten. 2017 waren es 2528 Bundeswehrangehörige, die sich an Bartels wandten – 669 weniger als im Jahr davor.

