Mahnung: Vergesst das Klima nicht

Berlin/Kopenhagen.Ein Schildermeer vor dem Reichstagsgebäude, massenhaft Online-Botschaften und Promi-Unterstützung: Auch mitten in der Corona-Krise hat die Klimabewegung „Fridays for Future“ rund um den Globus einen entschlossenen Kampf gegen den Klimawandel gefordert. Statt mit ihren Schildern und Plakaten durch die Straßen zu ziehen legten die jungen Aktivisten in Berlin, Hamburg, Hannover und vielen anderen Städten ihre Schilder auf den Boden.

Deutschland steht im Fokus, denn von hier aus werden kommende Woche internationale Klima-Gespräche organisiert, an denen neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auch UN-Generalsekretär António Guterres teilnimmt. Das Thema: „Nachhaltige Krisenbewältigung“, also die Frage, wie die Welt aus der Corona-Krise „krisenfester und klimaverträglicher“ hervorgehen kann, wie das Bundesumweltministerium mitteilte.

Die 17-jährige Schwedin Greta Thunberg, Initiatorin der Bewegung, verbreitete am Freitag Twitter-Botschaften ihrer Mitstreiter aus Russland, Indien, Bangladesch, Australien, Japan und vielen europäischen Ländern. Die Botschaften auf ihren Schildern: „Handelt jetzt!“, „Wir haben keine Zeit!“ und vor allem „Bekämpft jede Krise!“ – gemeint ist damit, über die Corona-Krise vor allem den Klimawandel nicht zu vergessen. Auch die Schilder vor dem Reichstagsgebäude bildeten den Schriftzug „Fight every crisis“, das Motto des Tages auf Englisch. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020