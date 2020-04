Mahnung zur Geduld

Boris Johnson hielt am Montag die erste Rede nach seiner Erkrankung. © dpa

London.Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach der Genesung von seiner Coronavirus-Infektion möglichen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen eine Absage erteilt. „Ich verstehe eure Ungeduld“, sagte Johnson am Montag mit Blick auf Forderungen von Unternehmen und seiner eigenen Partei. Er verwies jedoch darauf, dass eine zweite Erkrankungswelle vermieden werden müsse.

Noch bis mindestens zum 7. Mai gelten in Großbritannien strikte Ausgangsbeschränkungen. Die Briten dürfen ihre Wohnungen kaum verlassen. Alle Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, sind geschlossen. Johnson, sagte, er weigere sich, alle Anstrengungen wegzuwerfen und große Verluste an Menschenleben zu riskieren. Den offiziellen Statistiken zufolge sind im Vereinigten Königreich bereits mehr als 20 000 Menschen an den Folgen des Corona-Virus gestorben. dpa

