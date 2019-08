Mahnwache in Moskau

Unterstützer der Kommunistischen Partei schwenken rote Flaggen. © dpa

Moskau.Mit Mahnwachen haben Oppositionelle in Moskau für die Freilassung politischer Gefangener und für ehrliche Wahlen demonstriert. Unter scharfer Beobachtung der Polizei stellten sich einzelne Menschen an Denkmälern in der Innenstadt für ihren stillen Protest am Samstag auf, um gegen Justizwillkür in Russland zu demonstrieren. Die Moskauer Behörden hatten einen Protestmarsch der Opposition in der Innenstadt erneut verboten. Die Organisatoren unter anderem um den inhaftierten Oppositionsführer Alexej Nawalny setzten deshalb diese Mahnwachen an.

Die Polizei hielt sich nach den international kritisierten Massenfestnahmen friedlicher Bürger und der Gewalt diesmal zurück. Die russische Hauptstadt erlebt seit Wochen Proteste gegen den Ausschluss Dutzender Kandidaten bei der Stadtratswahl am 8. September. dpa

