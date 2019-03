„Mal Witterung aufnehmen“

Pjöngjang/Berlin.Noch bis zum Samstag ist Sigmar Gabriel (SPD) privat in Nordkorea unterwegs. Gestern wurde der Bundestagsabgeordnete in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang von Ri Su Yong, dem Vorsitzenden des außenpolitischen Ausschusses der Obersten Volksversammlung, empfangen.

Das Außenministerium sieht die Reise kritisch, Gabriel hat aber auch Fürsprecher. „Das ist von jedem Abgeordneten selber zu entscheiden, was er tut und was er nicht tut“, teilte Außenminister Heiko Maas (SPD) mit. Zum harten Kurs der Bundesregierung gegenüber Nordkorea passt Gabriels Reise jedenfalls nicht. Sie setzt trotz US-Präsident Donald Trumps Entspannungspolitik auf Sanktionen, um dem Ziel einer Einstellung des Atomprogramms des kommunistischen Landes näherzukommen. „Wir sehen nicht, dass die Ergebnisse schon da sind. Deshalb ist es wichtig, auch die Sanktionen gegenüber Nordkorea in keiner Weise zu lockern“, sagt Maas. „Der Druck muss hoch bleiben.“

Um seine Reise zu rechtfertigen, hatte Gabriel ausgerechnet den US-Präsidenten bemüht: „Nachdem Donald Trump sich zweimal mit dem Diktator dort getroffen hat, finde ich, kann man mal gucken“, sagte er vergangene Woche. Er wolle „Witterung“ aufnehmen zu einem Land in einer Situation, die „nicht so völlig weg ist von der deutschen Teilung“.

Gabriel hatte sich schon als Außenminister für Korea interessiert. Die Reise war schon in Planung, dann kam das Aus als Außenminister.

Die Vorsitzende der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe, die CDU-Politikerin Katharina Landgraf, findet Gabriels Aktion gut. „Wir müssen mit Nordkorea reden, und da sollte man alle Möglichkeiten in Anspruch nehmen, die sich bieten“, sagt sie.

Der CSU-Politiker Hartmut Koschyk, der das weitgehend abgeschottete Land seit 2002 etwa 15 Mal besucht hat, plädiert ebenfalls für Dialog: „Die Parlamentarierreisen sind wichtig, damit Deutschland bei dem Thema überhaupt noch stattfindet“, sagt der Vorsitzende des Deutsch-Koreanischen Forums.

