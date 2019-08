Malta nimmt Flüchtlinge zunächst auf

Valletta.Die zweiwöchige Blockade des Rettungsschiffs „Ocean Viking“ auf dem Mittelmeer mit 356 Migranten an Bord hat ein Ende. Malta werde die Menschen erst einmal aufnehmen, bevor sie auf andere EU-Staaten verteilt werden, twitterte Regierungschef Joseph Muscat am Freitag. Neben Deutschland und Frankreich wollen Portugal, Rumänien, Luxemburg und Irland Migranten aufnehmen. „Keiner wird in Malta bleiben“, betonte Muscat.

Das Schiff der Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen hatte die Menschen vor zwei Wochen vor der Küste Libyens gerettet. Kürzlich hatte die Besatzung Alarm geschlagen, dass die Essensvorräte zu Ende gingen. Am Freitagnachmittag befand sich das Schiff zwischen der kleinen italienischen Insel Linosa und Malta.

Die Lösung für die „Ocean Viking“ sorgte vielfach für Aufatmen. Jay Berger, Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen auf der „Ocean Viking“, sagte: „Wir sind erleichtert, dass die lange Tortur für die 356 Menschen bei uns an Bord nun endlich vorbei ist.“ EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos begrüßte die Nachricht aus Valletta. Er lobte die maltesischen Behörden und die anderen sechs Länder für ihre Solidarität.

Ebenso groß wie die Erleichterung war bei vielen allerdings auch das Unverständnis. „Während einige EU-Staaten endlich mit Menschlichkeit auf diese humanitäre Katastrophe im Mittelmeer antworten, braucht es nun einen vorhersehbaren Verteilmechanismus“, forderte Ärzte ohne Grenzen. Auch SOS Mediterranee betonte, so könne das unnötige Leiden der Menschen an Bord vermieden werden.

Auf eine langfristige Lösung können sich die EU-Staaten allerdings seit Monaten nicht einigen. Für Anfang September war eigentlich ein Treffen einiger EU-Staaten dazu auf Malta geplant. Dieses wird sich aber wohl um einige Wochen nach hinten verschieben.

Die scheidende populistische Regierung in Italien und Innenminister Matteo Salvini hatten die Häfen des Landes weitgehend für die Schiffe geschlossen.

Auch Malta besteht seit Monaten darauf, dass andere EU-Staaten die Aufnahme aller Migranten zusagen, bevor Schiffe in die maltesischen Häfen dürfen.

Berlin und Paris im Gespräch

Zu der jetzigen Lösung sei man nach Gesprächen mit der EU-Kommission, Deutschland und Frankreich gelangt, hieß es in einer Mitteilung der Regierung in Valletta. Die Migranten würden nun auf Militärschiffe umsteigen und dann an Land gebracht. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner teilte auf Twitter mit, sein Land nehme 150 Menschen auf. Das Bundesinnenministerium gab zunächst keine Auskunft darüber, wie viele Menschen Deutschland aufnimmt. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.08.2019