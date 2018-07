Mandelas bröckelndes Erbe

Anzeige

Video Überregional Hundert Jahre Mandela: Südfrika stolz auf Bürgerrechtler Hundert Jahre nach seiner Geburt sind viele Südafrikaner stolz auf den 2013 verstorbenen Bürgerrechtler Nelson Mandela. Vor allem in den Townships ist der Friedensnobelpreisträger bis heute eine Legende. Hundert Jahre nach seiner Geburt sind viele Südafrikaner stolz auf den 2013 verstorbenen Bürgerrechtler Nelson Mandela. Vor allem in den Townships ist der Friedensnobelpreisträger bis heute eine Legende.

In einer Rede zu Ehren Mandelas sagte der frühere US-Präsident Barack Obama gestern, der Kampf gegen Ungleichheit und Diskriminierung müsse weitergeführt werden. Mandela habe Millionen Menschen inspiriert, sich für eine bessere und gerechtere Welt einzusetzen – und das sogar aus seiner Gefängniszelle heraus. „Der Kampf um Gerechtigkeit ist nie vorüber“, sagte Obama in einem Sportstadion in Johannesburg vor Tausenden Zuschauern. Obama befand, es sei traurig, dass er 100 Jahre nach Mandelas Geburtstag angesichts des zunehmenden Populismus in der Welt immer noch betonen müsse, dass alle Menschen gleich seien. „Schwarze, Weiße, Asiaten, Lateinamerikaner, Frauen und Männer, Schwule und Heterosexuelle – wir sind alle Menschen; was uns unterscheidet, ist oberflächlich.“ Wenn Menschen lernen könnten, einander zu hassen, dann könne man ihnen auch beibringen, einander zu lieben. „Ich glaube an Nelson Mandelas Vision“, sagte Obama.

Südafrika ist der am meisten entwickelte Staat des Kontinents. Mandela und seine Nachfolger haben wichtige Fortschritte erzielt: Die Regierung hat zum Beispiel Millionen Häuser für arme Familien gebaut und Sozialleistungen eingeführt, zudem haben fast alle Südafrikaner nun Zugang zu elektrischem Strom. Doch das Bildungssystem ist desolat, und die Arbeitslosenquote liegt bei rund 27 Prozent. Das benachteiligt vor allem jene, für deren Freiheit Mandela gekämpft hat: „Schwarze Südafrikaner haben das höchste Risiko, arm zu sein“, heißt es von der Weltbank.

Mandela war über Jahre wohl der berühmteste Gefängnisinsasse der Welt. Seine Inhaftierung wurde zum Symbol der Ungerechtigkeit des rassistischen Regimes. Doch erst Ende der 1980er-Jahre begann die Apartheid zu zerfallen: Internationaler Druck, Sanktionen und der zunehmende Widerstand der schwarzen Mehrheit brachten die Kehrtwende.

Im September 1989 wurde der Reformer Frederik Willem de Klerk südafrikanischer Präsident. Er ließ Mandela frei und hob das ANC-Verbot auf. Die Parteien handelten eine neue Verfassung aus, 1993 bekamen de Klerk und Mandela den Friedensnobelpreis. 1994 wurde Mandela Südafrikas erster demokratisch gewählter Präsident. In seiner Amtszeit bis 1999 setze Mandela auf eine Aussöhnung der Bevölkerungsgruppen.

