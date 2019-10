Mangelhafte Ernährung

Berlin.In deutschen Kliniken sind einer Expertenauswertung zufolge bis zu 30 Prozent der Patienten und in Pflegeheimen bis zu 25 Prozent der Bewohner mangelernährt. Das geht nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) aus Daten und Studien aus den Jahren 2006 bis 2018 hervor, die vom Institut für Biomedizin des Alterns der Universität Erlangen-Nürnberg ausgewertet wurden.

„Die Ergebnisse zeigen deutlich Handlungsbedarf auf. Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungsversorgung in deutschen Kliniken und Pflegeheimen sind dringend erforderlich“, sagte die zuständige Expertin des Instituts, Dorothee Volkert, laut einer Mitteilung.

Im europäischen Vergleich schnitten deutsche Einrichtungen deutlich schlechter ab. So gebe es weniger Ernährungsteams oder Ansprechpersonen in Deutschland als in anderen Ländern. „Als Grundvoraussetzung für eine bedarfsdeckende Ernährung muss ein hochwertiges, attraktives Essensangebot zum Standard jeder Institution gehören.“ Das beinhalte auch angereicherte Mahlzeiten mit hoher Energie- und Nährstoffdichte. dpa

