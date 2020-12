Mangelhafte Transparenz

Straßburg.Deutschland soll nach Ansicht eines Expertengremiums des Europarats härter gegen Korruption in den obersten Regierungskreisen durchgreifen. Einem am Dienstag veröffentlichten Bericht zufolge mangelt es unter anderem an Transparenz darüber, wie viel Einfluss Lobbyisten auf die Agenda der Bundesregierung haben. Es solle in diesem Zusammenhang etwa offengelegt werden, mit wem Spitzenpolitiker über welche Themen gesprochen haben.

Bis Ende April 2022 soll Deutschland dem Europarat berichten, wie weit sie mit der Umsetzung der verbindlichen Empfehlungen aus dem Report sind. Zuletzt hatte das Gremium Deutschland gerügt, weil es die Hinweise aus dem letzten Bericht von 2015 etwa zum Umgang des Parlaments mit Lobbyisten ihrer Meinung nach nicht ausreichend berücksichtigt hatte.

Der Europarat mit Sitz in Straßburg kümmert sich um den Schutz der Menschenrechte. Er ist kein Organ der Europäischen Union. Die Gruppe gegen Korruption zählt insgesamt 50 Mitgliedstaaten und bewertet in regelmäßigen Abständen die Bemühungen der Länder beim Kampf gegen Korruption. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020