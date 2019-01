Mannheimer CDU: Claudius Kranz ist Spitzenkandidat für Kommunalwahl

Mannheim.Mit dem Fraktionsvorsitzenden Claudius Kranz (43) und der Konditormeisterin Martina Herrdegen (43) an der Spitze zieht die Mannheimer CDU in den Kommunalwahlkampf. Die knapp 160 Mitglieder des Kreisverbandes wählten die beiden am Samstag beim Nominierungsparteitag in Sandhofen auf die Plätze eins und zwei der Kandidatenliste. Kranz erhielt knapp 92 Prozent der Stimmen, Herrdegen rund

...