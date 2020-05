Mannheimer distanziert sich

Der Mannheimer Statistiker Rothe sieht die Situation anders als „BILD“. © dpa

Mannheim.Die „BILD“-Zeitung hat am Montag über eine angeblich „grob falsche“ Studie von Christian Drosten, dem Leiter der Virologie in der Berliner Charité, berichtet. Von der Zeitung als Zeugen herangezogene Wissenschaftler distanzierten sich daraufhin von der Berichterstattung. Es geht dabei um eine Analyse von Ende April, in der Drosten und sein Team zu dem Ergebnis gekommen waren, Kinder könnten in Bezug auf das Coronavirus genauso ansteckend sein wie Erwachsene. Der Autor des „BILD“-Artikels schreibt, dass Drosten mit seiner Studie „komplett daneben“ liege.

Im Text werden Christoph Rothe von der Uni Mannheim sowie weitere Wissenschaftler mit Kritik an der Studie zitiert. Der Mannheimer Statistikprofessor Rothe, so steht es im „BILD“-Artikel, schreibt, dass in der Studie verwendeten Methoden „schwach“ seien. Die Sache ist: Im „BILD“-Bericht handelt es sich um Zitatfetzen von Forschern ohne jeglichen Zusammenhang. Rothe schrieb Montagabend auf Twitter, dass niemand von „BILD“ mit ihm gesprochen habe: „Ich distanziere mich ausdrücklich von dieser Art der Berichterstattung.“

„Völlig üblicher Vorgang“

Auf Anfrage dieser Redaktion teilt er noch mit: „Die aktuelle ‚BILD‘-Berichterstattung skandalisiert einen in der Wissenschaft völlig üblichen Vorgang, nämlich dass Forscher Preprint-Studien konstruktiv kommentieren. Der Austausch und die gegenseitige Kritik sind dabei gerade erwünscht und auch wichtig, damit gute Wissenschaft entstehen kann.“ Was ihn betreffe, so zitiere „BILD“ einen von mehreren Tweets, in denen er versucht habe, verschiedene Fachaufsätze zu den in der Studie von Christian Drosten verwendeten statistischen Methoden für Leser zu kommentieren und einzuordnen. „Ich habe die Studie weder als ‚komplett daneben‘ noch als ‚grob falsch‘ bezeichnet.“ mica

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020