Mannheimer Medizinjurist mit Vorschlag zur Sterbehilfe

Mannheim. Jeder Mensch hat das Recht, selbstbestimmt zu sterben. Mit dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht im Februar den Weg für die Sterbehilfe freigemacht. Vier Hochschullehrer, darunter der Mannheimer Medizinjurist Jochen Taupitz, haben nun einen Vorschlag für ein Gesetz präsentiert, mit dem die Beihilfe zum Suizid klar geregelt werden soll.

Herr Taupitz, wie steht es nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht um die Sterbehilfe in Deutschland ?

Jochen Taupitz: Es gibt kein Verbot, keine Regelung. Jeder Sterbehilfeverein kann seine Tätigkeit wieder aufnehmen, kann beliebig viel Geld verlangen. Auch eine fachkundige Prüfung der Selbstbestimmungsfähigkeit des Suizidwilligen muss nicht stattfinden. Das ist sicher kein guter Zustand. Wir sind der Auffassung, dass die Beihilfe zum Suizid gesetzlich geregelt werden sollte.

Was ist der Kern Ihres Vorschlags?

Jochen Taupitz: Es geht um einen Spagat. Auf der einen Seite steht das Recht eines jeden, sein Leben selbstbestimmt zu beenden. Aber andererseits hat der Staat eine Fürsorgepflicht für das Leben der Bürger; daraus folgt die Verpflichtung, die Menschen davor zu bewahren, dass sie aus krankheitsbedingter Verzerrung oder Übereilung den Tod wählen.

Wie wollen Sie das erreichen?

Taupitz: Wir möchten, dass sich Suizidwillige vertrauensvoll an eine Kontaktperson wenden können und nicht befürchten müssen, gleich in die Psychiatrie eingewiesen oder nicht ernst genommen zu werden. Und wir meinen, dass Ärzte dazu am besten dazu geeignet sind.

Warum?

Taupitz: Ärzte sind von ihrem Berufsethos her dem Leben und zugleich der Leidenslinderung verpflichtet. Sie kennen sich zudem mit den notwendigen Medikamenten aus und sind tagtäglich damit betraut, die Selbstbestimmungsfähigkeit von Patienten zu überprüfen, etwa wenn Demente eine medizinische Behandlung benötigen. Wir schlagen vor, dass zwei unabhängige Ärzte den Suizidwilligen lebensorientiert beraten und insbesondere über Handlungsalternativen aufklären müssen - soweit es um schweres Leiden geht, auch über palliativmedizinische Maßnahmen. Zudem muss eine Bedenkzeit von zehn Tagen nach der Beratung eingehalten werden. Wir gehen davon aus, dass damit die bestmögliche Suizidprävention geleistet wird.

Besteht nicht die Gefahr, dass die Zahl der Selbstmorde durch solch ein Gesetz nsteigt?

Taupitz: Viele Menschen fürchten ja nicht den Tod, sondern den Sterbeprozess und die Unfähigkeit, das Leben selbstbestimmt zu führen. Viele wollen das tödlich wirkende Medikament zwar zu Hause haben, nehmen es aber letztlich nicht ein. Es gibt eine erhebliche Hemmschwelle, sich von eigener Hand zu töten. Daher sollte die Tötung auf Verlangen nach unserer Meinung auch weiterhin strafbar bleiben. Wir wissen aus dem Ausland, dass eine Regelung, wie wir sie vorschlagen, die Suizidzahlen nicht erheblich ansteigen lässt.

Die Bundesärztekammer war noch bis vor kurzem der Auffassung, dass Sterbehilfe grundsätzlich nicht zu den Aufgaben von Ärztinnen und Ärzten gehört.

Taupitz: Die Beihilfe zum Suizid darf natürlich keine ärztliche Pflichtaufgabe, kein Regelangebot werden. Jeder Arzt muss nach seinem Gewissen entscheiden dürfen, ob er sie leistet oder nicht.

Sterbehilfevereine wurden in der Vergangenheit oft scharf kritisiert. Wie würde es laut Ihrem Entwurf mit denen weitergehen?

Taupitz: Nach unserem Vorschlag dürfen nur Ärzte sowie Angehörige und nahestehende Personen Beihilfe zum Suizid leisten - und sonst keine weiteren Personen. Damit sind die Sterbehilfevereine außen vor, es sei denn, es ist ein Arzt einbezogen. Wir regen auch an, dass die Vergütung in der Gebührenordnung geregelt werden soll, damit die Sterbehilfe nicht unter dem Deckmantel des ärztlichen Berufs doch zu einem lukrativen Geschäft werden kann. Außerdem plädieren wir für ein Werbeverbot.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass bald ein Gesetz verabschiedet wird?

Taupitz: Ich glaube, den Politikern brennt das Thema schon unter den Nägeln. Im April hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Reihe von Personen und Verbänden angeschrieben, auch mich, und wir haben ihm unseren Vorschlag zugeschickt. Ich finde es gut, dass er die Initiative ergriffen hat. So wie es im Moment läuft, ohne gesetzliche Regelung, kann es jedenfalls nicht bleiben.

Zur Person:

Jochen Taupitz ist Jurist, spezialisiert auf Medizinrecht und Medizinethik.

Seit 1998 ist Taupitz Geschäftsführender Direktor des Instituts für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik.

Bis 2016 gehörte er dem im Deutschen Ethikrat an.

