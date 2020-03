Mannheimer Notfallsanitäter über seine Arbeit während Corona

Kai Mutschler, 31, Notfallsanitäter, Leiter der Rettungswache der Johanniter, Mannheim.

Schon Ende Januar haben wir mit den Vorbereitungen begonnen, Einsatzpläne entwickelt und die Mitarbeiter durch unseren Desinfektor alle noch mal intensiv in Hygiene geschult. In die Rettungswache darf nur noch, wer Dienst hat. Alle Lieferanten müssen an der Tür bleiben.

Derzeit ist alles ruhig. Man merkt, dass die Menschen zu Hause sind. Niemand will mehr wegen einer Bagatelle ins Krankenhaus. Die Rettungswagen fahren nur zu wirklichen Notfällen raus.

Aber wir ahnen, dass da noch eine Welle kommt, auch wenn man es natürlich nicht hofft. Doch wir sind vorbereitet. Da die Universitäten geschlossen wurden, haben wir derzeit auch genügend studentische Aushilfen. Wenn es wirklich schlimm werden sollte, müssten wir eben die Schichten ändern, etwa von acht auf zwölf Stunden gehen.

Derzeit sind drei Kollegen von uns in Quarantäne, weil sie Patienten gefahren haben, die dann positiv auf Corona getestet wurden. Die Abstriche bei ihnen waren bisher negativ – aber vorsorglich werden die Kollegen natürlich aus dem Dienst genommen und das ganze Fahrzeug besonders desinfiziert.

Wenn wir wissen, dass es sich um einen Patienten mit Corona-Verdacht handelt, sind wir natürlich gut vorbereitet – dann fahren wir mit Vollschutz-Anzug und Mundschutz, wie wir das ja auch gewohnt sind von Influenza-Patienten oder bei Verdacht auf Norovirus. Aber wir können nicht ständig mit Mundschutz fahren, wir sollen schließlich ja auch ressourcenschonend arbeiten. Wenn wir zu einer Einsatzstelle kommen, fragen wir aber gezielt, ob jemand einen fiebrigen Infekt hat, kurzatmig ist oder aus einem Risikogebiet kommt, dass wir uns dann schützen können. Da sind wir aber natürlich auch darauf angewiesen, dass uns die Leute helfen. Daher kann ich nur an die Patienten appellieren, dass sie mitdenken und uns das dann sagen. pwr

