Mannheimer Studierende verlassen Hongkong

Mannheim.Die Universität Mannheim schätzt die Sicherheitslage in Hongkong als „sehr kritisch“ ein und will „kein Risiko eingehen“. Sie hat inzwischen ihren 25 derzeit an der Partneruniversität City University in Hongkong eingeschriebenen Studierenden geraten, die chinesische Sonderverwaltungsregion wieder zu verlassen. „Es kann ja sein, dass sich die Unruhen in Hongkong noch verschlimmern“, begründet Pressesprecherin Linda Schädler diesen Appell. Die Universitäten in Hongkong hatten sich vergangene Woche zu neuen Brennpunkten der Proteste entwickelt. Daraufhin wurden die Studierenden vorzeitig in die Semesterferien geschickt.

Inzwischen sind nach Angaben der Sprecherin sieben Studenten nach Deutschland zurückgekehrt. 16 haben demnach die frühere britische Kolonie bereits verlassen und würden ihre geplanten privaten Asienrundfahrten angehen. Zwei Hochschüler seien noch in Hongkong, hätten aber signalisiert, dass sie die Krisenregion auf jeden Fall verlassen würden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.11.2019