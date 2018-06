Margarete Jäger: „Die Gesellschaft ist rauer geworden“

Anzeige

Jäger: Die hat sich sehr stark verengt. Sowohl im politischen Raum als auch in den Medien finden sich derzeit fast ausschließlich Aussagen, die das geltende Asylrecht als Problem darstellen. Die Forderung lautet, die Grenzen dichtzumachen, Deutschland abzuschotten. Und teilweise wird das auch so deutlich gesagt. Kritik an einer solch restriktiven Asylpolitik findet sich selten und wird immer leiser.

Sie haben es gerade angedeutet. Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge ist stark zurückgegangen. Trotzdem bestimmt das Thema Asyl derzeit die politische Diskussion wie kein anderes. Wie erklären Sie sich das?

Jäger: Mich erinnert das an die Debatte in den 90er Jahren, als wir ja auch eine ganz starke Asyldebatte hatten, in deren Folge das Asylrecht stark eingeschränkt wurde. Offenbar eignet sich das Thema sehr gut, um die Verunsicherung in der Bevölkerung aufzugreifen und zu kanalisieren. Wenn Konflikte in der Gesellschaft schwelen, dann besteht leider die Tendenz, dass man nach einfachen Lösungen sucht.

Welche Konflikte meinen Sie?

Jäger: Die Prozesse, die sich durch die Agenda 2010 ergeben haben, Hartz IV und dergleichen, haben etwas ausgelöst. Die Spaltung der Gesellschaft geht voran, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auf, es gibt prekäre Arbeitsverhältnisse. Das ist meiner Meinung nach der Kern des Problems. Diese sehr komplexe Situation lässt sich nicht mit einem Schlag lösen. Sätze wie „Wir lassen niemanden mehr rein“ oder „Die nehmen uns die Arbeit weg“ bieten hingegen sehr einfache Lösungen. Zumal diejenigen, über die gesprochen wird, die bewertet werden, keine Stimme haben, zum Teil noch nicht einmal im Land sind. Sie können sich nicht wehren.

Aber warum wird die Asyldebatte so emotional geführt?

Jäger: Ich glaube, das hat genau damit zu tun, dass die Asyldebatte so etwas wie eine Stellvertreterdebatte ist. Da wird ein Thema hochgeputscht und politisch instrumentalisiert, was andere Probleme in den Hintergrund geraten lässt.

Hat sich die Gesellschaft durch die Asyldebatte verändert?

Jäger: Ja, denn es hat durchaus Folgen, wenn die Positionen so hart aufeinandertreffen, wie das im Moment der Fall ist. Aus meiner Sicht ist die Gesellschaft rauer geworden, ja sogar latent gewalttätiger, und ich würde sagen, dass es mittlerweile ein negatives gesellschaftliches Klima gibt. Außerdem sind konservative nationale Positionen erstarkt.

Welchen Einfluss hat der Einzug der AfD in die Parlamente?

Jäger: Die AfD verstärkt die Positionen aus dem konservativen Teil der Politik. Sie treibt die jeweiligen Regierungen ja regelrecht vor sich her. Die CSU etwa ist auf diesen Zug aufgesprungen. Ich bezweifle allerdings, dass sie damit gut beraten ist.

Reden CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr CSU-Innenminister Horst Seehofer aneinander vorbei?

Jäger: Die Unterschiede zwischen den beiden erscheinen mir nicht so groß, wie sie derzeit in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Auch Angela Merkel vertritt eine restriktive Asylpolitik. Das Asylpaket ist ja unter ihrer Federführung entstanden. Der Unterschied aber ist: Merkel will diese Politik mit den europäischen Partnern abstimmen – womit sie den nationalen Gesichtspunkt aus der Diskussion nimmt. Der aber wird von der CSU stärker betont.

Grausame Verbrechen wie die Mordfälle Susanna oder Mia haben große Wut ausgelöst. Welche Rolle spielt die Herkunft der Täter?

Jäger: Wir haben in den 1990er Jahren einmal eine Studie zur Kriminalitätsberichterstattung gemacht. Dabei zeigte sich, dass Medien über Straftaten, sofern sie von Ausländern oder Migranten begangen wurden, immer drastischer berichtet haben als bei deutschen Tätern. Nach dieser Studie haben wir Vorschläge unterbreitet, wie man diskriminierende Effekte in der Berichterstattung vermeiden kann. Die sind teilweise auch vom Presserat aufgenommen worden. Aber spätestens seit den Silvesterereignissen in Köln habe ich den Eindruck, dass es eine Gegenreaktion gibt. Das ist keine gute Entwicklung. Ich denke, dass Medien eine ganz wichtige Rolle dabei spielen, das aktuelle gesellschaftliche Klima zu entgiften.

