Außerhalb Bayerns gilt der CSU-Chef vielen noch immer als Scharfmacher und Populist – mit markigen Aussagen hat sich der vierfache Vater über die Jahre hinweg das Image des Hardliners erworben. Auch in der CSU gehen die Meinungen über den ehrgeizigen Juristen aus Franken weit auseinander, doch er hat viele Unterstützer. Zudem hat er sich als akribischer Arbeiter Respekt erworben.

Spätestens seit seiner Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten im März 2018 feilt Stratege Söder an einem neuen Image, hat sich vom Haudrauf zunehmend zum sanfteren Landesvater gewandelt. Zuvor war der Ziehsohn von Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber CSU-Generalsekretär, Europa-, Umwelt- und Finanzminister. Seit 1983 ist er CSU-Mitglied, von 1995 bis 2003 war er Chef der Jungen Union Bayern.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder könnte so zumindest versuchen, nach der Kanzlerkandidatur greifen. Denn der Bayer hat diesbezüglich ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Söder hat in den vergangenen Monaten an Profil dazugewonnen, obwohl seine Partei in Bayern derzeit schwächelt. Der umjubelte Auftritt des 53-Jährigen auf dem CDU-Parteitag im November in Leipzig ist noch in Erinnerung. Manch einem in der Union ist Söder aber mittlerweile zu grün geworden. Er selbst hat immer betont, er wolle nicht Kanzlerkandidat werden. Aber in der Politik geht’s manchmal schneller, als man denkt – siehe Annegret Kramp-Karrenbauer. has/dpa

