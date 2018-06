Markus Söder – der große Scharfmacher

Anzeige

Ursprünglich waren beim Rennen um die Nachfolge Seehofers auch noch andere Namen im Spiel. Söder ließ sie mit Omnipräsenz, Tatkraft und Fleiß hinter sich. Und was man sich schwer vorstellen konnte: Seit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten legt er noch gewaltig zu. Im Freistaat ist keine Feierstunde, keine Einweihung, kein irgendwie wichtiges Jubiläum sicher vor ihm. Und wenn einmal nichts anliegt, gibt es eben einen Staatsempfang „aus Anlass“ der bevorstehenden Eröffnung des Museums der bayerischen Geschichte in Regensburg. Zwischendurch schüttet der Landesvater nicht eines, sondern mehrere Füllhörner an Steuergeldern überall dort aus, wo es Beeinträchtigungen der Wahlchancen geben könnte.

Mit der Opposition im Landtag geht Söder um wie gestern mit seinen Ministerpräsidentenkollegen in Berlin: derzeit keine Zeit. SPD, Freie Wähler und Grüne erhielten nicht – wie bislang üblich– vorab Kopien seiner Regierungserklärung. Diese Parteien kommen in den Planungen des Regierungschefs kaum vor, dafür eine, deren Namen er so selten wie möglich in den Mund nimmt: die AfD. Längst bevor sich die beiden C-Parteien im Bund über den noch gar nicht vorgelegten Seehofer’schen Masterplan zur Asylpolitik in die Haare bekamen, stellte Söder die Bayern-Version eines solchen Konzepts vor, verbunden mit dem Wunsch, die bayerische Grenzpolizei möge selbst Flüchtlinge an den Grenzen zurückweisen können.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018