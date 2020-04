Markus Söder und CSU preschen vor

Berlin.Corona verändert alles, auch für die Politik. Bisherige Ideologien kommen an ihre Grenzen, neue Antworten werden gesucht. In unserer Serie beleuchten wir, was das für die Parteien in Deutschland bedeutet. Heute: die CSU.

Bis vor Kurzem hat CSU-Chef Markus Söder immer ausgeschlossen, als Kanzlerkandidat der Union zur Verfügung zu stehen. Doch gilt das noch? Seit Ausbruch der Corona-Krise präsentiert sich der bayerische Ministerpräsident als härtester Macher unter den Länder-Regierungschefs. Und Krisen sind bekanntlich Bewährungsproben für höhere Weihen. Wenn er danach nicht nach der Kandidatur greift, wann dann? Söder und seine CSU preschen immer wieder voran, wenn es darum geht, die Pandemie zu bekämpfen. Bayern war das erste Bundesland, in dem massive Kontaktsperren erlassen wurden; kein Tag, an dem Söder nicht die Dramatik der Lage beschwört und die Unvernunft mancher Zeitgenossen anprangert. „Es gibt keinen Anlass zur Entwarnung“, so der CSU-Chef. „Unsere Maßnahmen beginnen zu wirken. Wir spüren das.“ Söder mal streng, Söder mal gefühlvoll, ganz neue Seiten von sich präsentiert er in der Krise.

Widersacher Laschet

Der Franke hat derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne, das erhöht den Einfluss. Allerdings müsste er die Länder auch stärker koordinieren und zusammenführen – doch das ist bisher nicht Söders Sache gewesen. Er setzt auf medienwirksame Alleingänge, auf „Bavaria First“. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten Malu Dreyer (SPD) meckerte deshalb schon unverhohlen über ihren Kollegen, harsche Worte fand bei den Beratungen der Kanzlerin mit den Ländern auch Manuela Schwesig (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern.

Söders größter Widersacher ist derzeit aber NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Während Söder davor warnt, bereits über Exit-Strategien zu reden, bringt Laschet diese ins Spiel. Man hat den Eindruck, fordert der eine etwas, hält der andere automatisch dagegen. Intern wird bereits gemunkelt, dass Söders bundespolitische Ambitionen durch seine Auftritte als Krisenmanager geweckt sind. Laschet hat sie sowieso – er will CDU-Chef werden und damit wohl auch Kanzlerkandidat der beiden Unionsparteien.

Die CSU sieht sich mal wieder als Antreiber der anderen. Wie so oft in den vergangenen Jahren. Das war beim Flüchtlingsthema so, und auch bei anderen Themen haben die Bayern dem Rest der Republik immer wieder ihren Stempel aufgedrückt beim Betreuungsgeld oder der Pkw-Maut nur für Ausländer.

Bei der Bekämpfung der Pandemie will die CSU zudem zeigen, dass sie doch noch die alte Staatspartei ist, die den Freistaat durch alle Wirren führt. Forsch sein muss die CSU zudem, um als Regionalpartei im bundespolitischen Konzert gehört zu werden. Der Einfluss in Berlin soll so gewahrt bleiben.

