Markwort eröffnet Sitzung

Helmut Markwort vor dem bayerischen Landtag in München. © dpa

München.Mit den Slogans „Frisches Bayern“ und „Politik mit Neuwagengeruch“ kämpfte die FDP im bayerischen Landtagswahlkampf für den Wiedereinzug ins Landesparlament. Dass jetzt einer der neuen FDP-Abgeordneten als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des Landtags eröffnen wird, sorgt bei den anderen Parteien für Spott. Dem neuen Parlamentarier Helmut Markwort (81) dürfte das egal sein, weil er sich frischer fühlt als so mancher politische Jungspund mit konservativer Stromlinienfigur.

Bekanntgeworden ist der gebürtige Darmstädter Markwort vor allem durch die Gründung des Magazins „Focus“ und seine Moderatorenrolle in der TV-Sendung „Stammtisch“ des Bayerischen Fernsehens. Mit „Fakten, Fakten, Fakten – und an die Leser denken“ hämmerte er sich einem Millionen-Fernsehpublikum als „Focus“-Chefredakteur von 1993 bis 2010 ein.

Mit diesen Funktionen sind die Aktivitäten des langjährigen FDP-Parteigängers aber nur unzureichend beschrieben. „Langweilig war es nie“ hat sich Markwort angeblich schon als Grabinschrift ausgesucht. Doch bis dahin will er noch Vieles machen, unter anderem Politik. „Ich würde gerne noch mehr leben, mit noch weniger Schlaf auskommen, um noch mehr Anteil zu nehmen an allem“, sagte Markwort „Focus Online“. Ohne Markwort wäre die FDP womöglich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Nur in seinem Wahlkreis Oberbayern lagen die Liberalen mit 6,4 Prozent über der Fünf-Prozent-Marke, in den anderen sechs Wahlkreisen deutlich darunter. rm

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018