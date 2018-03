Martin Schulz: «Ich habe dumme Fehler gemacht»

Anzeige

«Ich war ein glückloser Parteiführer», sagte Schulz im Rückblick. «Ich glaube, ich bin nicht politisch gescheitert, aber sicher teilweise an den Strukturen der Partei zerschellt.» Die SPD könne gnadenlos sein. «Ich bin der ideale Sündenbock für alles, was die Partei seit Jahren falsch gemacht hat.» Die Aussagen stammen aus einem Vorabdruck des Buches «Die Schulz»-Story, über den der «Spiegel» in seiner neuesten Ausgabe berichtet.