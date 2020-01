Marx: „Gemeinsam Glaubwürdigkeit zurückgewinnen“

Frankfurt.Kardinal Reinhard Marx (Mitte) hat vor Beginn der ersten Synodalversammlung der deutschen Katholiken für Gemeinsamkeit und respektvolles Miteinander geworben. Es gehe darum, mitzuhelfen, „dass Kirche Glaubwürdigkeit zurückgewinnt“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz am Donnerstag in Frankfurt. Bis Samstag tagt dort erstmals die Versammlung des Synodalen Weges, eines im Dezember eingeläuteten Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland. „Wir machen jetzt ein Experiment“, sagte Marx. Die mit Bischöfen, Katholikenvertretern und weiteren Kirchenmitgliedern besetzte Versammlung soll vier Themenfelder bearbeiten: den Umgang der Kirche mit Macht, die kirchliche Sexualmoral, die Ehelosigkeit von Priestern und die Position von Frauen. dpa

