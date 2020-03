Marx verspricht „Eckpunkte“

Kardinal Marx (v.l.) mit Birgit Mock (KDFB) und Mechthild Heil (kfd). © dpa

Mainz.Die katholische Kirche will auch unter einem neuen Vorsitz in der Deutschen Bischofskonferenz an ihrem Dialog für Reformen festhalten. „Dieser synodale Weg geht gut weiter“, sagte der scheidende Vorsitzende, der Münchner Kardinal Reinhard Marx zu Beginn der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe am Montag in Mainz. „Nun wollen wir hoffen, dass wir einen guten Vorsitzenden finden und uns miteinander auf den Weg machen.“

Als weitgehend offen gilt am Dienstag die Wahl des neuen Geistlichen an der Spitze der Bischofskonferenz. „Personalangelegenheiten sind immer von einer besonderen Spannung und einem besonderen Interesse“, sagte Marx. Kurz zuvor hatte er zusammen mit ZdK-Präsident Thomas Sternberg mehr als 130 000 Unterschriften „für eine geschlechtergerechte Kirche“ entgegengenommen. „Sie können davon ausgehen, dass ich mich sehr einsetzen werde, dass dieses Thema nicht beiseite geräumt wird“, sagte Marx der Bundesvorsitzenden der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Mechthild Heil, und Birgit Mock vom Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB). „Frauen sind bereit, dienende Rollen einzunehmen. Wir fordern aber auch ein, Macht in unserer Kirche zu übernehmen“, sagte Heil.

In einem Pressegespräch mit der Basisbewegung „Wir sind Kirche“ verlangten Initiativen von Betroffenen sexueller Gewalt in der Kirche eine umfassende Entschädigung der Opfer. „Es geht um eine Entschädigung für den Schaden, der im Leben von Tausenden von Menschen angerichtet ist“, sagte Matthias Katsch von der Betroffenenorganisation Eckiger Tisch. Wenn weiterhin nichts passiere, stelle sich auch die Frage nach zivilem Ungehorsam, etwa die Störung von Gottesdiensten. Er hoffe, dass die Vollversammlung nach intensiven Gesprächen mit Fachleuten Eckpunkte für eine Entschädigungslösung aufzeigen werde, sagte Marx. dpa

