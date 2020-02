Masken sind Mangelware

Versorgung von Patienten notfalls mit anderen Wirkstoffen möglich. © dpa

Die Furcht vor dem neuartigen Coronavirus sorgt für einen Ausverkauf von Schutzmasken und Desinfektionsmitteln. Gerade der Ansturm auf die Atemmasken ist enorm hoch. Wie ein Sprecher des Mannheimer Pharmagroßhändlers Phoenix mitteilte, haben Nachfragen bei großen Lieferanten ergeben, „dass aktuell keinerlei Ware mehr verfügbar sei und diese keine Auskunft darüber geben könnten, wann und in welcher Menge sie wieder lieferfähig wären“. Wie eine Sprecherin der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg betonte, sind diese Atemmasken „für gesunde Patienten ohnehin unnötig. Sie bieten dem Träger keinen ausreichenden Schutz vor Infektionen“.

Was Lieferengpässe bei Arzneimitteln angeht, sagt die Sprecherin der Apothekerkammer, dass diese „leider schon seit mehr als zwei Jahren verstärkt in den Apotheken auftreten“. Außerdem bedeute ein Lieferengpass nicht automatisch, dass die notwendige Behandlung eines Erkrankten gefährdet ist. „Obwohl China ein global wichtiger Wirkstoffproduzent und damit auch Zulieferer für Europa ist, liegen derzeit aber keine konkreten Hinweise vor, dass durch die Coronavirus-Krise in China bis heute zusätzliche Lieferengpässe hinzugekommen sind“, so die Sprecherin auf Nachfrage. Sollte ein Komplettausfall eines Wirkstoffes auftreten, bestehe für Arzt und Apotheker die Möglichkeit, „die Auswahl eines vergleichbaren und für die jeweilige Indikation zugelassenen Wirkstoffes“ zu treffen, um die Behandlung nicht zu unterbrechen. Dies betonte auch der Phoenix-Sprecher, denn „ein Lieferengpass muss nicht zum Versorgungsengpass führen“. vas

