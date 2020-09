Berlin.Berlin führt eine Maskenpflicht bei Demonstrationen ein. Bei Versammlungen ab 100 Teilnehmern müssen künftig Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung. Verstöße dagegen würden mit einem Bußgeld geahndet. Ausgenommen sind beispielsweise Autorkorsos. Die neue Rechtsverordnung gilt seit Dienstag.

Die Verschärfung der Auflagen ist laut Kalayci eine Reaktion auf die Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen am vergangenen Wochenende. Geschätzt 40 000 Menschen hatten in der Mitte Berlins protestiert, zumeist ohne Maske und Abstand. Ein Verbot der Versammlungen aus Gründen des Infektionsschutzes war vor den Verwaltungsgerichten gescheitert.

Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang sagte, vor den Demonstrationen am Wochenende habe seine Behörde „eine verstärkte Mobilisierung durch Rechtsextremisten“ festgestellt. Sowohl dabei als auch bei den Demonstrationen selbst habe seine Behörde Vertreter verschiedenster Bereiche des Rechtsextremismus gesehen: „Aus rechtsextremistischen Parteien und Organisationen, der Neuen Rechten, den AfD-Teilorganisationen Junge Alternative und Flügel sowie der Reichsbürgerszene“. Der „Flügel“ der AfD hat sich mittlerweile offiziell aufgelöst.

„Insbesondere an den spontanen Aktionen haben relativ viele Anhänger der Reichsbürger-Ideologie teilgenommen“, so Haldenwang weiter. „Wir beobachten genau, ob die Gefahr einer rechtsextremistischen Vereinnahmung eine noch größere Dimension annimmt und es diesen Akteuren gelingt, eine Anschlussfähigkeit herzustellen.“

Die Vorfälle vor dem Reichstag hatten auch eine Debatte über den Schutz des Parlamentsgebäudes ausgelöst. Mehrere Politiker betonten die Offenheit des Bundestages. Der CDU-Politiker Schuster sagte: „Es braucht zwar einen besonderen Schutz des Reichstages bei solchen Veranstaltungen. Aber grundsätzlich möchte ich seinen offenen Charakter bewahren.“ „Der Bundestag ist ein offenes Haus und das soll er auch zukünftig sein“, sagte auch Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Seine Kollegin von den Grünen, Britta Haßelmann, sagte: „Bei allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, die zu treffen sind, gilt es, ein bürgernahes und offenes Parlament zu erhalten.“

Täglich an der Siegessäule

Gegner der staatlichen Corona-Politik wollen in nächster Zeit täglich an der Berliner Siegessäule demonstrieren. Das kündigten sie im Messengerdienst Telegram an. Es gehe um „Demokratie und Meinungsfreiheit und gegen die Corona-Maßnahmen“, hieß es dort. Für Dienstag war bereits eine Demonstration mit 500 Teilnehmern angemeldet.

Ein direkter Bezug zur Initiative Querdenken, die am Wochenende die große Demonstration veranstaltet hatte, sei nicht zu erkennen, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings wurde der Aufruf auch auf Kanälen von „Querdenken“ geteilt. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020