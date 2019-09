Matteo Renzi verlässt Partei

Rom.Der ehemalige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi verlässt die mitregierenden Sozialdemokraten (PD) und will eine neue Partei gründen. Die Sozialdemokraten hätten „keine Zukunftsvision“, erklärte Renzi seinen Schritt in der Zeitung „La Repubblica“. Befürchtet wird, dass Renzis Entscheidung die gerade vereidigte Regierung aus den einst zerstrittenen Parteien PD und Fünf-Sterne-Bewegung destabilisiert. Rund 30 Abgeordnete könnten sich der neuen Partei anschließen. Renzi versprach jedoch, die Regierungskoalition unter Führung von Giuseppe Conte zu unterstützen. Renzi galt als Architekt dieser neuen Allianz, die den Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, in die Opposition gedrängt hatte. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019