Matteo Salvini – der tägliche Tabubrecher

Anzeige

Neuwahl im Hinterkopf?

Das zeigt auch die relative Wirkungslosigkeit der inzwischen extrem strikten Asylpolitik. Die Stimmung im Land hat sich damit nicht geändert, das zeigt der Erfolg Salvinis. Die sozialdemokratische Vorgängerregierung verringerte die Zahl der über das Mittelmeer ankommenden Flüchtlinge drastisch. 2017 kamen knapp 120 000 Menschen an, schon das bedeutete einen Rückgang. In der ersten Jahreshälfte 2018 wurden in Italien gerade einmal 16 000 Ankömmlinge gezählt. Die mit Libyen und Transitstaaten wie dem Niger geschlossenen Abkommen sind dafür ausschlaggebend.

Dennoch ist das Gefühl, einer Invasion ausgesetzt zu sein und dabei von den anderen EU-Staaten im Stich gelassen zu werden, in Italien verbreitet. „Wir haben es satt, das Flüchtlingslager für ganz Europa zu sein“, tönt Salvini und trifft damit den größten Nerv bei den Italienern. Nun schließt sich der Innenminister mit seinen EU-Amtskollegen kurz. Mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gab es vergangene Woche ein langes Telefonat, ein Besuch in Berlin soll bald folgen. Gestern traf sich Salvini mit dem österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache sowie Innenminister Herbert Kickl (beide FPÖ) in Rom. „Verteidigung der Landesgrenzen“ lautet das gemeinsame Programm gegen die Immigranten, das vor allem ein Programm für die heimischen Wähler ist.

Salvini hat im Wahlkampf Massenabschiebungen versprochen. Wie viele seiner Amtskollegen ist der italienische Innenminister weniger an gesamteuropäischen Lösungen interessiert, sondern am Konsens von Italiens Wählern. Beim Koalitionspartner, der Fünf-Sterne-Bewegung, schrillen deshalb bereits die Alarmglocken. Dort vermutet man, Salvinis lautstarke Kampagnen seien nur das Vorspiel für eine große politische Operation. Auf den gezielten Bruch der Koalition in einigen Wochen oder Monaten könnten dann Neuwahlen folgen. Deren Sieger stünde nach heutigem Stand zweifelsfrei fest: Matteo Salvini.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.06.2018