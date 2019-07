Maut-Papiere werden öffentlich

Verkehrsminister Andreas Scheuer hat die Maut-Verträge unterzeichnet. © dpa

Berlin.Im Streit um die geplatzte Pkw-Maut sollen die Verträge mit den eigentlich vorgesehenen Betreibern nun doch öffentlich werden. Die Unternehmen teilten am Mittwoch auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass sie angesichts des gestiegenen öffentlichen Interesses damit nun einverstanden seien. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte dazu, man sei „zunächst überrascht, aber jetzt erfreut und erleichtert“, dass die Unternehmen Kapsch und CTS Eventim ihre Meinung geändert hätten. Es seien aber noch Details zu klären.

Das Interesse an den Verträgen ist groß, da sich daraus nach dem Scheitern der geplanten Maut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Juni Schadenersatzforderungen der geplanten Betreiber ergeben könnten. Ob das so ist und wie teuer es für die Steuerzahler werden könnte, dürfte sich aus den Vertragsdetails ergeben. Scheuer hatte die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut unterschrieben, bevor Rechtssicherheit bestand, und unmittelbar nach dem Urteil gekündigt. Grüne, FDP und Linke hatten deshalb mit einem Untersuchungsausschuss gedroht.

Klage beim Verwaltungsgericht

Die Abgeordneten konnten die Verträge bisher in der Geheimschutzstelle des Bundestags vertraulich lesen, aber nicht öffentlich darüber sprechen. Der Grünen-Abgeordnete Stephan Kühn hatte nach eigenen Angaben Anfang dieser Woche beim Verwaltungsgericht Berlin Klage auf Offenlegung der Verträge eingereicht. Nun habe die Klage „offenbar etwas bewegt“, sagte er am Mittwoch der dpa. Sollten die Verträge öffentlich werden, könnten sich auch Experten „ein Bild davon machen, was Minister Scheuer 2018 für den Bund unterschrieben hat“. Er erwarte außerdem, dass Scheuer die interne Kommunikation im Ministerium zur Pkw-Maut offenlege.

Der FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic pochte darauf, dass Scheuer auch interne Vermerke und Ministervorlagen zur Verfügung stellen solle. „Wir müssen den genauen Hergang nachvollziehen können und ob Scheuer intern vor einem Urteilsspruch des EuGH gewarnt wurde“, so Luksic. Am Mittwoch kommender Woche soll sich der Verkehrsausschuss des Bundestags in einer Sondersitzung mit der Pkw-Maut und den Folgen für die Steuerzahler beschäftigen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019